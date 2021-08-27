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طالبان توجه رسالة للنساء العاملات في القطاع الطبي

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طالبان توجه رسالة للنساء العاملات في القطاع الطبي طالبان توجه رسالة للنساء العاملات في القطاع الطبي

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وجهت حركة طالبان رسالة للنساء العاملات في القطاع الصحي؛ ودعت الحركة العاملات في قطاع الصحة للعودة إلى عملهن، لافتة إلى أنها «لن تضع أي عراقيل أمام عودتهن لتنفيذ مهامهن على نحو طبيعي»

وحسبما أوردته وكالة « اليوم» قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن: «وزارة الصحة العامة للإمارة الإسلامية في أفغانستان تبلغ الموظفات بأن عليهن الاستعداد للعودة إلى تولي مهامهن بشكل دوري في المراكز وفي الولايات».

وشدد مجاهد على أن «الإمارة الإسلامية» لن تضع أي عراقيل أمام عمل النساء في القطاع الصحي. وبعد إعلان الولايات المتحدة يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان شنت حركة «طالبان» حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية، وفي 15 أغسطس دخل مسلحو «طالبان» العاصمة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني البلاد ووصل إلى الإمارات قائلا إنه قام بذلك لـ«منع المذبحة» في أفغانستان.

وكانت تقارير صحفية عالمية تناولت مخاوف حول وضع النساء الأفغانيات اللواتي بات يهددهن خطر «ستار البرقع والحجر على حقوقهن الشخصية، وبتن أقرب إلى الحرمان من حق التعليم والعمل، في ظل سيطرة طالبان على مقاليد الحكم.

المصرى اليوم

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