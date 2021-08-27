القضية السكانية وحلها بالفن.. بقصر أحمد بهاء الدين للطفل

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تنفيذا لتوجيهات وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بتنمية المهارات الإبداعية للأطفال والنشئ، ودمج ذوي القدرات في الأنشطة المقدمة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي، العديد من الورش الفنية، منها ورشة فنون تشكيلية وتم مناقشة القضية المتعلقة بزيادة السكان، ورشة للتفصيل بالقصر لعمل باترون لجالية المدرسة وكيفية تفصيل جالية للأطفال، ورشة حكي عن مخاطر الزيادة السكانية، ورش فنية أونلاين عن كيفية الرسم بالقلم الرصاص وألوان الخشب والفلوماستر، أشغال فنية لتصميم فازة ورد، رسم تابلوه فني بالفوم الملون وورق الكانسون الأبيض، كما أقام القصر محاضرة بعنوان «المنادي» وتبسيط قواعد النحو، إلى جانب تنظيم مسابقة ثقافية لتنمية الوعي والمعرفة لدي الأطفال.