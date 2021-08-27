أخبار عاجلة

حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور) -
«عايزين شواطئنا نضيفة».. مهرجان وهدايا تحفيزية لرفع المخلفات في الإسكندرية (صور) -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
بـ220 درجة.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام (صور) -
طالبان تعلن سيطرتها الكاملة على إقليم بنجشير -
«المصري اليوم» ترصد مراحل تصنيعها فى الإسكندرية: «تحمى وتزين الحافر» «حدوة الخيل».. مهنة تواجه الاندثار -
«بالضرب والاغتصاب».. مسلحو طالبان يلاحقون المثليين -
رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد.. ويحقق رقمًا قياسيًا خلال ساعات -
«زي النهارده».. إعدام حاكم الإسكندرية محمد كريم 6 سبتمبر 1798 -
«زي النهارده».. وفاة المشير عبدالحليم أبوغزالة 6 سبتمبر 2008 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

القضية السكانية وحلها بالفن.. بقصر أحمد بهاء الدين للطفل

Print
القضية السكانية وحلها بالفن.. بقصر أحمد بهاء الدين للطفل القضية السكانية وحلها بالفن.. بقصر أحمد بهاء الدين للطفل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتوجيهات وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بتنمية المهارات الإبداعية للأطفال والنشئ، ودمج ذوي القدرات في الأنشطة المقدمة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي، العديد من الورش الفنية، منها ورشة فنون تشكيلية وتم مناقشة القضية المتعلقة بزيادة السكان، ورشة للتفصيل بالقصر لعمل باترون لجالية المدرسة وكيفية تفصيل جالية للأطفال، ورشة حكي عن مخاطر الزيادة السكانية، ورش فنية أونلاين عن كيفية الرسم بالقلم الرصاص وألوان الخشب والفلوماستر، أشغال فنية لتصميم فازة ورد، رسم تابلوه فني بالفوم الملون وورق الكانسون الأبيض، كما أقام القصر محاضرة بعنوان «المنادي» وتبسيط قواعد النحو، إلى جانب تنظيم مسابقة ثقافية لتنمية الوعي والمعرفة لدي الأطفال.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)

حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)

«عايزين شواطئنا نضيفة».. مهرجان وهدايا تحفيزية لرفع المخلفات في الإسكندرية (صور)

«عايزين شواطئنا نضيفة».. مهرجان وهدايا تحفيزية لرفع المخلفات في الإسكندرية (صور)

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

بـ220 درجة.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام (صور)

بـ220 درجة.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام (صور)