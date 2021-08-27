أخبار عاجلة

حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور) -
«عايزين شواطئنا نضيفة».. مهرجان وهدايا تحفيزية لرفع المخلفات في الإسكندرية (صور) -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
بـ220 درجة.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام (صور) -
طالبان تعلن سيطرتها الكاملة على إقليم بنجشير -
«المصري اليوم» ترصد مراحل تصنيعها فى الإسكندرية: «تحمى وتزين الحافر» «حدوة الخيل».. مهنة تواجه الاندثار -
«بالضرب والاغتصاب».. مسلحو طالبان يلاحقون المثليين -
رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد.. ويحقق رقمًا قياسيًا خلال ساعات -
«زي النهارده».. إعدام حاكم الإسكندرية محمد كريم 6 سبتمبر 1798 -
«زي النهارده».. وفاة المشير عبدالحليم أبوغزالة 6 سبتمبر 2008 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

محمد عدوية يطرح أحدث أغانيه «سور ورا سور»

Print
محمد عدوية يطرح أحدث أغانيه «سور ورا سور» محمد عدوية يطرح أحدث أغانيه «سور ورا سور»

لاقتراحات اماكن الخروج

طرح النجم محمد عدوية أحدث أغانيه من ألبومه الجديد على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والتي تحمل اسم «سور ورا سور» من كلمات أحمد عبدالنبى وألحان وتوزيع مونتى وإنتاج ياسر حسانين وهندسة صوت خالد رؤوف .

وتقول كلمات الأغنية: «زي المسافر ما يفارق المطار، زي الشتا ما يبطل الأمطار، زي الحياة..ميلاد وفاة كانت حياتي عشتها معاه وبقيت بموت، طلوع الروح هو سر الفراق، منين اروح ف ضلمة الانفاق، جي باعتذار ونار عشان تراضي قلبي، اختفيت بقيت زي اللي مات، وما بينا سور ورا سور ورا سور، قلبي اتحول لمكان مهجور «.

ويتعاون محمد عدوية، في ألبومه الغنائى الجديد مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين ويحرص من خلاله على تقديم عدد من الأغانى المتنوعة وأشكال موسيقية مختلفة تضيف لرصيده الغنائى.

من ناحية أخرى يطرح النجم محمد عدوية خلال الأيام المقبلة أغنية «ناس وداسوا» التي تجمعه مع مطرب الراب سداوى، وتحمل شكل موسيقى جديد من خلال مزج موسيقى الراب بالطابع الشرقى.

وتقول كلمات الأغنية: «جابوا جابوا جابوا سيرتي.. قلبوا قلبوا بقوا ضدي، غلبوا عندي.. منهم زادت حيرتي.. ناس وداسوا بافترا في الرأس هموم متلتلة طب ليه يا دنيا مش كده».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)

حملات مكثفة على مخابز ومحلات الإسكندرية لمنع التلاعب وضبط المنظومة (صور)

«عايزين شواطئنا نضيفة».. مهرجان وهدايا تحفيزية لرفع المخلفات في الإسكندرية (صور)

«عايزين شواطئنا نضيفة».. مهرجان وهدايا تحفيزية لرفع المخلفات في الإسكندرية (صور)

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

بـ220 درجة.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام (صور)

بـ220 درجة.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام (صور)