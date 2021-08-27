رئيس «ليون»: «ميسى» لدغ برشلونة بطريقة «ديباى»

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علق جان ميشيل أولاس، رئيس أوليمبيك ليون، على صفقة انضمام ليونيل ميسى إلى باريس سان جيرمان. وقال أولاس: «إنها صفقة رائعة، الجماهير فى ريمس يشتعلون حماسًا لقدوم ميسى».

وشدد: «أثق أن حقوق البث التليفزيونى للدورى الفرنسى فى الخارج ستقفز كثيرًا، وستحطم كل الأرقام القياسية». وأضاف: «برشلونة تعرض للدغة من لاعب انتهى عقده، لقد تعرضنا لنفس الموقف مع ممفيس ديباى». وانتقل ديباى إلى برشلونة صيف العام الجارى فى صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع ليون. وأكد رئيس ليون: «هناك مشاورات بشأن بيع حسام عوار، لكن لم تصلنا أى عروض رسمية حتى الآن».

ديباى

عن الانطلاقة السيئة فى الدورى، علق أولاس: «شعرت بنفس الحزن والمرارة لدى الجماهير، لكن 3 مباريات ليست النهاية». وأضاف: «التعاقد مع شاكيرى وإيمرسون يؤكد رغبتنا القوية فى النجاح والاستعداد القوى لمشوارنا فى الدورى الفرنسى والدورى الأوروبى، إنه طموح كبير». وتطرق أولاس للحديث عن واقعة الشغب فى مباراة نيس ومارسيليا، بقوله: «رئيس الرابطة قام بعمل جيد عندما طلب من السلطات العامة التدخل».

وتابع: «أعتقد أن الحل الوحيد للحد من اقتحام الجماهير أرضية الملعب عقوبة خصم النقاط، إنها أكثر قوة من الغرامات المالية أو اللعب دون جماهير، وإلا فلن نقضى على هذه الظاهرة».