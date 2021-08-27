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هنأت لجنة ة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، البطلين شريف عثمان، ورحاب رضوان، لفوزهما بميداليتين فضيتين في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية المقامة بطوكيو.

وأشادت اللجنة على وفق برقية تهنئة للنائب محمود حسين رئيس اللجنة، بعزيمة البطلين، وقال إنهما نالا احترام وتقدير العالم، ونجحا في رفع علم مصر عاليًا في واحدة من كبرى المحافل الرياضية.

وأعرب رئيس لجنة الشباب والرياضة عن تمنياته بتحقيق البعثة المصرية البارالمبية لمزيد من الميداليات في المنافسات المقبلة، مؤكدا إيمانه بقدرة أبطالنا البارالمبيين على تحقيق مزيد من الإنجازات التي تضاف إلى سجل الرياضة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل الاهتمام غير المسبوق الذي تشهده الرياضة المصرية في عهده.

واستطاع اللاعب شريف عثمان تحقيق الميدالية الميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 59 كيلوجرام، بينما أحرزت اللاعبة رحاب رضوان فضية منافسات وزن 50 كيلوجرام.