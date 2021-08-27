البابا تواضروس يعقد اجتماعًا لمتابعة أزمة سيدني

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عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الجمعة، اجتماعًا لمتابعة الأزمة في إيبارشية سيدني بأستراليا.

ضم الاجتماع الأنبا تادرس مطران بورسعيد والنائب البابوي لإيبارشية سيدني، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا أنجيلوس أسقف لندن وتوابعها«عبر التواصل التليفوني».

تم خلال الاجتماع بحث المستجدات ومناقشة آليات الحل والخروج من الأزمة من خلال عدة خطوات عملية تكفل السلام للجميع، ملتمسين الهدوء وصنع السلام من جميع الآباء والأبناء.

يذكر أن وسائل إعلام محلية ودولية أفادت بأن إيبارشية سيدني بأستراليا شهدت مخالفات مالية وإدارية تسببت في زيادة ديون الكنيسة لدى الحكومة الأسترالية.