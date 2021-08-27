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: الاقتصاد المصري أصبح قادراً على مواجهة تطورات الأوضاع العالمية

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السيسي : الاقتصاد المصري أصبح قادراً على مواجهة تطورات الأوضاع العالمية : الاقتصاد المصري أصبح قادراً على مواجهة تطورات الأوضاع العالمية

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قال بسام راضي، المتحدث الرسمي للرئاسة الجكهورية، إن الرئيس عبد الفتاح أكد في كلمته في قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، أن الاقتصاد المصري أصبح قادراً، أكثر من أي وقت مضي، على مواجهة التحديات التي تفرضها تطورات الأوضاع العالمية، وعلى تلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصري.


تابع أن الرئيس وجه خالص التقدير والشكر للمستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» على تعاونها وجهودها خلال توليها المسؤولية مما أحدث تحولاً نوعياً في الشراكة بين وألمانيا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، متمنياً لها خالص التوفيق والسداد في كافة خطواتها ومشروعاتها المستقبلية.

المصرى اليوم

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