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قال بسام راضي، المتحدث الرسمي للرئاسة الجكهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في كلمته في قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، أن الاقتصاد المصري أصبح قادراً، أكثر من أي وقت مضي، على مواجهة التحديات التي تفرضها تطورات الأوضاع العالمية، وعلى تلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصري.



تابع أن الرئيس وجه خالص التقدير والشكر للمستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» على تعاونها وجهودها خلال توليها المسؤولية مما أحدث تحولاً نوعياً في الشراكة بين مصر وألمانيا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، متمنياً لها خالص التوفيق والسداد في كافة خطواتها ومشروعاتها المستقبلية.