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كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، احتياجات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال حمادة انور، في تصريحات لبرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية: «الزمالك يحتاج لتدعيمات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، على رأسها مركز خط الوسط، لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي».

وأضاف: «الزمالك يحتاج للتعاقد مع مهاجم سوبر، يكون في نفس قوة مصطفى محمد»، مضيفا: «كما يجب أن يتم أيضًا التعاقد مع جناح ايسر ليكون بديلا للمغربي أشرف بن شرقي».

وتابع: «الزمالك ليس به بديل لأشرف بن شرقي، يكون على نفس مستواه الفني، خاصة أن النادي لم يحسم حتى الأن تجديد التعاقد مع اللاعب المغربي».