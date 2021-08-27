«شباب النواب» تهنىء «عثمان» و«رحاب» بفضيتى الباراليمبية

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قدم النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعضو المجلس عن محافظة بورسعيد، التهنئة، إلى اللاعبين شريف عثمان، ورحاب رضوان، لفوزهما بميداليتين فضيتين في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية المقامة بطوكيو.

و قال «حسين» في تصريحات اليوم الجمعة إن البطلان بعزيمتهما وإرادتهما نالا احترام وتقدير العالم، ونجحا في رفع علم مصر عاليًا في واحدة من كبرى المحافل الرياضية.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى تمنياته بتحقيق البعثة المصرية البارالمبية لمزيد من الميداليات في المنافسات المقبلة، مؤكدا على إيمانه بقدرة أبطالنا البارالمبيين على تحقيق مزيد من الإنجازات التي تضاف إلى سجل الرياضة المصرية، في ظل الاهتمام غير المسبوق الذي تشهده الرياضة المصرية في عهد الرئيس السيسى.

واستطاع اللاعب شريف عثمان تحقيق الميدالية الميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 59 كيلوجرام، بينما أحرزت اللاعبة رحاب رضوان فضية منافسات وزن 50 كيلوجرام.