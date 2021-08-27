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ارتفع بقوة بسبب بيانات أمريكية .. في وعالميا بمنتصف تداولات اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021

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ارتفع بقوة بسبب بيانات أمريكية .. سعر الذهب في مصر وعالميا بمنتصف تداولات اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021 ارتفع بقوة بسبب بيانات أمريكية .. في وعالميا بمنتصف تداولات اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021

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تحركت أسعار الذهب عالميا، لأعلى بقوة في منتصف الجمعة، 27 أغسطس 2021، بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية وهى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصية على أساس سنوى وشهرى، والتى يعتمد عليها في تحديد موقف التضخم، وتخطت أسعار الذهب عالميا، حاجز 1800 دولارا للأوقية محققة أرباحا كبيرة للمتداولين بالبورصة .

وتأثر سعر الذهب في بالارتفاع العالمى، وارتفعت الذهب محليا، حيث تحرك سعر الذهب عيار 21 قيراطا بمقدار 2 جنيه لأعلى وينتظر أن يرتفع مرة ثانية مع استمرار ارتفاع الأسعار عالميا.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، ظهر اليوم الجمعة، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا بلغ 901 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر بلغ 790 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا بلغ 676 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب بلغ 6320 جنيهات.

وكان سعر الذهب عالميا قد شهد ارتفاعا طفيفا منذ مساء الخميس وحتى صباح الجمعة ولكنه حقق قفزة كبيرة لأعلى في منتصف التداولات عقب صدور مؤشر النفقات الشخصية والذى والذى ينقسم مابين مؤشر أساسى ومؤشر عام، وجاءت قراءة مؤشر النفقات الشخصية الأساسية السنوى بـ 3.6% وهى نفس التوقعات التي أكدها الخبراء والذى يعتبر ايجابيا إلا أنها مازالت بعيدة عن أهداف الفيدرالى وهى 2% حتى يتحرك لاحتواء التضخم، وجاء مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصية الاساسية على أساس شهرى مساويا للتوقعات 0.3%، وجاء مؤشر الانفاق الشخصى الشهرى مساويا أيضا للتوقعات حيث سجل 0.3% وجاء مؤشر الدخل الشخصى ايجابيا حيث سجل نموا بنسبة 1.1% وكان التقدير أن يقل عن 0.3% .

وأدت تلك البيانات إلى التخوف من التضخم والاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن ضد التضخم مما أدى إلى ارتفاع سعره بشكل كبير، حيث ارتفعت العقود الآجلة من الذهب بنسبة 0.38%، متخطية حاجز 1800 دولارا للأوقية، فور اعلان البيانات ولكن ينتظر المستثمرينخطاب رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأهم والذى سيحدد مصير استمرار الدعم الاقتصادى من عدمه .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في أسواق المال، منتصف تداولات الجمعة، 795.56 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،801.46 $.

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المصرى اليوم

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