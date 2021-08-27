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مواعيد صلاة الجمعة في 78 مدينة مصرية وعواصم عربية اليوم 27-8-2021

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مواعيد صلاة الجمعة في 78 مدينة مصرية وعواصم عربية اليوم 27-8-2021 مواعيد صلاة الجمعة في 78 مدينة مصرية وعواصم عربية اليوم 27-8-2021

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يبحث المسلمون اليوم الجمعة والذى هو يوم الإجازة الأسبوعية عن مواعيد صلاة الجمعة في المدن المصرية المختلفة، ونشر موقع دار الإفتاء المصرية جدول مواعيد الصلاة فى نحو 87 مدينة مصرية عن يوم الجمعة الموافق 27-8-2021، ونشر أيضًا جدول مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية.

ويقوم المسلمون بأداء صلاة الجمعة فى كل يوم الجمعة، وذلك بدلاً من صلاة الظهر، والتى يشترط لصحتها أن تؤدي فى جماعة، وهي تتكون من ركعتين ويسبقهما خطبة الجمعة.

يبلغ عدد الصلوات المكتوبة على المسلمين يوميًا 5 صلوات، وتبدأ مواقيت صلاة المسلمين بموعد صلاة الفجر والتى تبدأ مع الفجر فى الصباح الباكر، وتنهي ليلاً مع صلاة العشاء، ويكون موعد صلاة المغرب عند غروب الشمس، أما موعدي صلاتي الظهر والعصر فيكون خلال ساعات النهار.

وأعدت هيئة المساحة المصرية جدولين يبينا مواقيت الصلاة اليوم ونشرها موقع دار الافتاء فى مصر ويتضمنا موعد صلاة الجمعة، ويقدم موقع المصري اليوم نقلاً عن موقع دار الإفتاء المصرية الجدولين التاليين واللذين يعرضان مواعيد صلاة الجمعة اليوم بعدد 78 من المدن المصرية وكذلك فى عواصم الدول العربية.

المدينة

موعد صلاة الجمعة اليوم

القاهرة

11:56 ص

الإسكندرية

12:02 م

طنطا

11:58 ص

المنصورة

11:56 ص

الزقازيق

11:56 ص

أسيوط

11:57 ص

سوهاج

11:55 ص

بني سويف

11:57 ص

المنيا

11:59 ص

قنا

11:51 ص

أسوان

11:50 ص

مطروح

12:13 م

الغردقة

11:46 ص

الخارجـة

12:00 م

الإسماعيلية

11:53 ص

دمياط

11:54 ص

السـلوم

12:21 م

نويـبع

11:43 ص

حلايــب

11:35 ص

شرم الشيخ

11:44 ص

الفيوم

11:58 ص

06-أكتوبر

11:58 ص

كفر الشيخ

11:58 ص

الحامول

11:57 ص

بلطيم

11:57 ص

طابا

11:44 ص

راس سدر

11:51 ص

الطور

11:47 ص

دهب

11:44 ص

ابوزنيمة

11:49 ص

راس غارب

11:48 ص

القصير

11:44 ص

برنيس

11:40 ص

سفاجة

11:46 ص

مرسى علم

11:42 ص

شلاتين

11:39 ص

سيدى برانى

12:18 م

الضبعة

12:08 م

العلمين

12:06 م

واحة سيوة

12:19 م

موط (الداخلة )

12:06 م

الفرافرة

12:10 م

البويطى

12:06 م

باريس

12:00 م

المحلة الكبرى

11:58 ص

الحمام

11:58 ص

نجع حمادى

11:53 ص

بورسعيـد

11:52 ص

السـويس

11:51 ص

العريـش

11:46 ص

الطـــور

11:47 ص

دمنهور

12:00 م

ادفو

11:50 ص

اسنا

11:51 ص

الأقصر

11:51 ص

القاهرة الجديدة

11:56 ص

توشكى

11:56 ص

الدلنجات

11:59 ص

كاترين

11:46 ص

دهب

11:44 ص

ابوزنيمة

11:49 ص

راس غارب

11:48 ص

القصير

11:44 ص

برنيس

11:40 ص

سفاجة

11:46 ص

مرسى علم

11:42 ص

شلاتين

11:39 ص

سيدى برانى

12:18 م

الضبعة

12:08 م

العلمين

12:06 م

واحة سيوة

12:19 م

موط (الداخلة )

12:06 م

الفرافرة

12:10 م

البويطى

12:06 م

باريس

12:00 م

المحلة الكبرى

11:58 ص

الحمام

11:58 ص

نجع حمادى

11:53 ص

السادات

11:59 ص

الصالحية الجديدة

11:55 ص

العاشر من رمضان

11:54 ص

العاصمة الادارية الجديدة

11:55 ص

العبور

11:56 ص

الفشن الجديدة

11:58 ص

المنصورة الجديدة

11:58 ص

النوبارية الجديدة

11:54 ص

بدر

12:03 م

بنى مزار الجديدة

11:51 ص

بورسعيد الجديدة سلام

11:50 ص

الجديدة

11:55 ص

توشكى الجديدة

11:57 ص

حدائق العاصمة

11:52 ص

رشيد الجديدة

11:45 ص

رفح الجديدة

11:58 ص

سفنكس الجديدة

11:55 ص

شرق العوينات

11:50 ص

غرب النوبارية

11:53 ص

ادفو

11:50 ص

الأقصر

11:51 ص

اسنا

11:51 ص

القاهرة الجديدة

11:56 ص

الدلنجات

11:59 ص

توشكى

11:56 ص

مواقيت صلاة الجمعة اليوم في المدن والعواصم العربية

المدينة

موعد أذان صلاة الجمعة اليوم

ابوظبى

12:24

الدوحة

11:35

المنامة

11:39

دبى

12:20

مسقط

12:07

مسجد الحسين بالقاهرة - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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