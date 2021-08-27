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واصلت أسعار الذهب بالكويت استقرارًا خلال عمليات التداول الافتتاحية اليوم الجمعة 27 ــ 8 ــ 2021، وأُعلِن سعر جرام الذهب «عيار 21» بمبلغ 15.204 دينار كويتي، بما يعادل 57.691 دولارًا أمريكيًا، وهي نفس أسعار أمس الخميس، و يترافق ثبات السعر مع عطلة نهاية الأسبوع في البورصات العربية.

اسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الجمعة 27 ــ 8 ــ 2021

وتقدم «المصري اليوم» لقرائها قائمة أسعار فئات الذهب في دولة الكويت صباح اليوم الجمعة 27 ــ 8 ــ2021، طبقًا للأسعار المعلنة اليوم من قبل وزارة التجارة والصناعة الكويتية، كالتالي:

سعر الذهب «عيار 24» اليوم في الكويت، 17.359 دينار كويتي، ويقابله 57.691 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 22» اليوم في الكويت، 15.927 دينار كويتي، مقابل 52.932 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 21» اليوم في الكويت وصل إلى 15.204 دينار كويتي، مقابل 50.53 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 18» اليوم في الكويت 13.032 دينار كويتي، ويقابله 43.311 دولار أمريكي.

وبلغ سعر «الأونصة» في الكويت اليوم 539.93 دينار كويتي، مقابل 1794.384 دولار أمريكي.

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