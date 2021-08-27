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بارالمبياد طوكيو 2020 .. رحاب رضوان تتوج بالميدالية الفضية الثانية لمصر في رفع الأثقال

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بارالمبياد طوكيو 2020 .. رحاب رضوان تتوج بالميدالية الفضية الثانية لمصر في رفع الأثقال بارالمبياد طوكيو 2020 .. رحاب رضوان تتوج بالميدالية الفضية الثانية لمصر في رفع الأثقال

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توجت رحاب رضوان بالميدالية الفضية في منافسات رفع الاثقال وزن 50 كجم في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 والمقامة حتى 5 سبتمبر المقبل.

واستطاعت البطلة المصرية رفع ثقل 120 كجم لتحطم الرقم البارالمبي والذي كان مسجلا عام 2016 بثقل 107 كجم وبهذه الميدالية ترفع البعثة المصرية رصيدها إلى ميداليتين حيث حقق البطل شريف عثمان فضية منافسات وزن 59 كجم.

وحطمت رحاب الرقم القياسي البارالمبي بعد رفعها ثقل بلغ 117 كجم في المحاولة الأولى، لتحتل المركز الأول في الترتيب، لتعود في المحاولة الثانية وتنجح في رفع ثقل 120 كجم، إلا أنها فشلت في المحاولة الثالثة (121 كجم) لتحصد الميدالية الفضية.

وبميدالية رحاب ارتفع رصيد ميداليات العرب في دورة الألعاب البارالمبية إلى اربع ميداليات، حيث حقق البطل الأردني عمر قرادة ذهبية في رفع الأثقال، وحققت البطلة التونسية روعة التليلي ذهبية دفع الجلة بالإضافة إلى فضية البطل المصري شريف عثمان في رفع الأثقال.

المصرى اليوم

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