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انطلاق مشروع "تعزيز صحة المجتمع المكي" لتعزيز الثقافة الصحية
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الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 09:42 صباحاً
الطائف.. عيادة متخصصة للكشف المبكر عن اضطرابات النمو والسلوك بالجوهرة
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الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 09:42 صباحاً
شاهد.. شجرة معمرة تنذر بخطر مهدّدة مرتادي طريق بـ "شرائع مكة"
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الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 09:42 صباحاً
خادمة تنحر طفلها فور ولادته في الكويت
-
الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 09:42 صباحاً
جهاز مراقبة عن بُعد.. هنا 6 استخدامات مبهرة لـ "كاميرا هاتفك الذكي"!
-
الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 09:42 صباحاً
"إنفاذ" ينفّذ ثلاثة مزادات علنية تستعرض أكثر من 500 أصل منقول
-
الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 09:42 صباحاً
التغييرات بدأت.. مشاهد حصرية لـCNN من داخل أفغانستان الجديدة تحت حكم طالبان
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الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 09:17 صباحاً
هام لكل الموظفين ✋ الحكومة تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر
-
الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 09:13 صباحاً
بشاير الخريف ⛈️ انخفاض الحرارة وفرص أمطار .. حالة الطقس اليوم
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الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 09:13 صباحاً
بشرى للمستفيدين من الدعم التموينى.. إضافة الزوجة المحرومة من التموين على بطاقة زوجها
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الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 09:13 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
فيديو لآثار فيضانات مدمرة في فنزويلا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 27 أغسطس 2021 09:06 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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