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بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:20 صباحاً
"أريد أن أعيش".. مريضة سرطان في لبنان تكشف لـCNN عن "الوجع" في بلد "لا أدوية" فيه
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
مساعدة وزير خارجية قطر توضح لـCNN طبيعة الدور الذي تلعبه بلادها في أفغانستان
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
أمطار ونشاط رياح وانخفاض الحرارة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:11 صباحاً
حفل وداع أطقم طائرات روسية شاركت في إخماد حرائق الغابات في تركيا
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:07 صباحاً
عبد اللهيان: نتمسك بمبدأ المفاوضات
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:07 صباحاً
رئيس بلدية نيويورك يعلن حالة الطوارئ بعد إعصار "إيدا"
-
الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:07 صباحاً
من يحسم معارك بنجشير.. طالبان أم المقاومة؟
-
الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:07 صباحاً
لافروف: لا نخطط للوساطة في أفغانستان
-
الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:07 صباحاً
شاهد.. مياه الفيضانات تغرق مترو نيويورك
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:07 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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RT Arabic (روسيا اليوم)
هل تتحالف إسرائيل مع دول عربية لمواجهة نفوذ إيران بالمنطقة؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 27 أغسطس 2021 09:06 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:07 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:07 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:07 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:07 صباحاً
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