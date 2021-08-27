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«الوفاء ورد الجميل».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء

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«الوفاء ورد الجميل».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء «الوفاء ورد الجميل».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء

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تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول «الوفاء ورد الجميل». وقال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إن الوفاء ورد الجميل من القيم الإنسانية والأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الإسلامي الحنيف.

أضاف جمعة ، أن من أرقي أنواع الوفاء ، الوفاء بين الزوجين، بحسن العشرة وحفظ المعروف، والوفاء لأصحاب الفضل ، بحفظ الجميل لهم، والوفاء للمعلم باحترامه وتقديره وتوقيره، لافتًا إلى أن من أعظم صور الوفاء، الوفاء للوطن.

وأشار جمعة، أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.

المصرى اليوم

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