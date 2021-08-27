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أعلنت محافظة شمال سيناء عن تشكيل لجنة لمعاينة المنازل المتضررة بقرى العريش، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، في بيان، أن اللجنة ستقوم بمعاينة المباني المتضررة بمركز العريش ، اعتبارًا من الأحد المقبل، الموافق 29 أغسطس الجاري وحتى 22 سبتمبر المقبل.

أضاف الغندور، أن اللجنة ستقوم خلال تلك الفترة بمعاينة المباني المتضررة بقرى الطويل والأمل والمسمي والدهيشة والسبيل وزارع الخير، تمهيدًا لصرف التعويضات المقررة.