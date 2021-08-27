أخبار عاجلة

بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات -
"أريد أن أعيش".. مريضة سرطان في لبنان تكشف لـCNN عن "الوجع" في بلد "لا أدوية" فيه -
مساعدة وزير خارجية قطر توضح لـCNN طبيعة الدور الذي تلعبه بلادها في أفغانستان -
أمطار ونشاط رياح وانخفاض الحرارة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة -
حفل وداع أطقم طائرات روسية شاركت في إخماد حرائق الغابات في تركيا -
عبد اللهيان: نتمسك بمبدأ المفاوضات -
رئيس بلدية نيويورك يعلن حالة الطوارئ بعد إعصار "إيدا" -
من يحسم معارك بنجشير.. طالبان أم المقاومة؟ -
لافروف: لا نخطط للوساطة في أفغانستان -
شاهد.. مياه الفيضانات تغرق مترو نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

لجنة لمعاينة المنازل المتضررة بقرى العريش

Print
لجنة لمعاينة المنازل المتضررة بقرى العريش لجنة لمعاينة المنازل المتضررة بقرى العريش

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن تشكيل لجنة لمعاينة المنازل المتضررة بقرى العريش، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، في بيان، أن اللجنة ستقوم بمعاينة المباني المتضررة بمركز العريش ، اعتبارًا من الأحد المقبل، الموافق 29 أغسطس الجاري وحتى 22 سبتمبر المقبل.

أضاف الغندور، أن اللجنة ستقوم خلال تلك الفترة بمعاينة المباني المتضررة بقرى الطويل والأمل والمسمي والدهيشة والسبيل وزارع الخير، تمهيدًا لصرف التعويضات المقررة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات

بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات

تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة في شمال سيناء

تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة في شمال سيناء

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3151 حالة

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3151 حالة

شوشة: تعويض المتضررين من محاور العريش كالمناطق الراقية في القاهرة

شوشة: تعويض المتضررين من محاور العريش كالمناطق الراقية في القاهرة