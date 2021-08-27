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"الملك سلمان" يصف الرياض قديمًا: لا يوجد بها مقهى ولا مطعم.. وشارع وحيد يرتاده الناس

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"الملك سلمان" يصف الرياض قديمًا: لا يوجد بها مقهى ولا مطعم.. وشارع وحيد يرتاده الناس "الملك سلمان" يصف الرياض قديمًا: لا يوجد بها مقهى ولا مطعم.. وشارع وحيد يرتاده الناس
في مقطع عندما كان أميرًا لها وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي

وصف الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرياض قديمًا، في مقطع فيديو قديم عندما كان أميرًا لها، وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي؛ أنه كان هناك شارع واحد يبدأ من دروازة المربع الجنوبية إلى قبل بوابة الثميري عند مدينة الإمام فيصل، وكان ذلك الشارع مرصوفًا بالحجر، ويمكن بعضهم لا يذكره الآن.

وأكد الملك سلمان أن "الشارع لم يكن أسفلت، بل حجر، كان حجرًا مرصوفًا، والخط كان ضيقًا، سيارتين ومتعرج، حتى يجيء الآن مع شارع الملك فيصل، ويوصل قبل الثميري ويوقف، وهذا الشارع هو الوحيد جنوب الرياض، ما يسمى الآن حرة الرياض الأحرار".

وأضاف خادم الحرمين الشريفين أنه "كان لا يوجد مكان يباع فيه أكل فيها إطلاقًا، وأذكر ونحن كنا صغارًا نشتري منه الأكلات الخفيفة، والسبب فيها "لا فيه مقهى، ولا فيه مطعم، ولا فيه حتى مخبز" في الحارة هذي، فيها المطاعم ذي، ليش؟ لأن سيارات النقليات التي تجيء من المنطقة الغربية من مكة ومن جدة كان الوقت قبل يكون فيه السكة الحديد الحقيقية كانت تجيء بالبضائع، فكان الناس تجيء إذا جاءت السيارات اللواري، توقف هناك حقة الحمولة، ويأكلون من المطاعم، ما هي مطاعم دكاكين الواقع تسوي مطبق ومشبك وسمبوسة والأشياء هذه كلها هذا الذي اذكره في الرياض". () خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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