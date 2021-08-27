بعد حسم 4 صفقات .. شوبير يكشف صفقتين سوبر في الأهلي

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أكد الاعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي أنهي صفقة حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية :«الأهلي أنهى صفقة حسام حسن، ويتبقى فقط بعض الرتوش البسيطة، سيتم حسمها خلال الساعات المقبلة”، مؤكدًا :»الأهلي سوف يعلن التعاقد مع حسام حسن، اليوم الجمعة أو غدًا على أقصى تقدير«.

وتابع :«الأهلي بذلك تعاقد مع 4 صفقات وهم، بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وكريم فؤاد وحسام حسن».

وأشار :«المفاجأة أن الأهلي أمامه صفقة أو صفقتين، هناك صفقة من الممكن أن يكون فيها نوع من أنواع التبادل مع بيراميدز».

واوضح :«بيراميدز يرغب في التعاقد مع ناصر ماهر، النادي السماوي عرض على الأهلي شراء اللاعب مقابل 7ملايين جنيه وهو ما رفضه مسؤولي القلعة الحمراء، حيث طلبوا الحصول على 15 مليون جنيه، ومن هنا قد يدخل لاعب من بيراميدز في الصفقة، ليس إبراهيم عادل، بعدما رفض ناديه بيعه، بالإضافة إلى مقابل مالي».

وأكمل :«هناك لاعب مصري أخر، الأهلي يفكر في التعاقد معه»، مشيرا :«سيتم الإعلان عن الصفقتين خلال أسبوع».