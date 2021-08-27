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روبي تشعل حماس جمهور حفلها بالرقص على أغانيها (صور)

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روبي تشعل حماس جمهور حفلها بالرقص على أغانيها (صور) روبي تشعل حماس جمهور حفلها بالرقص على أغانيها (صور)

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قدمت الفنانة روبي حفلها بمشاركة النجم الكبير محمد منير على المسرح الروماني بمارينا أمس الخميس.

روبي

وغنت روبي لأول مرة أمام جمهورها أغنيتها الجديدة «لازقة خفاش» التي طرحتها مؤخرا.

روبي

كما قدمت روبي أغانيها الشهيرة ومنها «حتة تانية» و«بتاع حركات»و«ليه بيداري كدة» التي رقصت عليها روبي كعادتها في حفلاتها ووقف الجمهور لمشاركتها الرقص خلال أداءها لها.

روبي

وارتدت روبي فستانا قصيرا باللون البيج اللامع في إطلالة صيفية جذابة لاقت إعجاب الجمهور.

روبي

وعقب غناء روبي لأغنياتها استقبل المسرح نجم الغناء محمد منير الذي أمتع الحضور بأشهر أغانيه.

https://www.facebook.com/100044421849751/posts/390456672445058/

المصرى اليوم

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