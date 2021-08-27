مي عمر تستعيد أجواء «لؤلؤ» وتغني مع أكرم حسني في خطوبة شقيقة محمد سامي

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استعادت الفنانة مي عمر، أجواء مسلسلها «لؤلؤ» الذي قدمت خلاله شخصية مطربة وجمعها دويتو غنائي خلال أحداثه مع الملحن أشرف جبنة الذي جسد شخصيته خلال المسلسل الفنان أكرم حسني.

مي عمر تغني في فرح ريم سامي

وحملت «مي» الميكروفون خلال حفل خطوبة الفنانة ريم سامي شقيقة زوجها المخرج محمد سامي لتغني أغنية «إن جيت للحق..حبيبي يالا» التي شاركها فيها خلال الحفل الفنان أكرم حسني وسبق أن غنياها سويا في المسلسل..واندمجت «مي» في غناء الأغنية بطريقة «بلاي باك» على صوت المطربة نور عبدالسلام المسجل الذي تم بثه خلال حفل الخطوبة.. حيث ظهرت «مي» خلال المسلسل بصوت نور عبدالسلام وليس بصوتها في شخصية المطربة لؤلؤ.

مي عمر تغني في فرح ريم سامي

ولم تكن «إن جيت للحق» هي الأغنية الوحيدة التي قدمها أكرم حسني بمشاركة مي عمر خلال حفل الخطوبة حيث غنيا أيضا أغنية«لو كنت» التي طرحها أكرم حسني مؤخرا بمشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي تغيبت عن حضور حفل الخطوبة بسبب إحياءها حفل غنائي آخر.

واحتفلت الفنانة ريم سامي بخطبتها قبل ساعات من رجل الأعمال طارق هيمن بحضور عدد كبير من زملاءها منهم الفنانين ماجد المصري وأحمد زاهر وإلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي إلى جانب والدها د.سامى عبدالعزيز، ووالدتها د.صبورة السيد عضو مجلس النواب وشقيقها المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر.

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