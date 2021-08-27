أخبار عاجلة

"أريد أن أعيش".. مريضة سرطان في لبنان تكشف لـCNN عن "الوجع" في بلد "لا أدوية" فيه -
مساعدة وزير خارجية قطر توضح لـCNN طبيعة الدور الذي تلعبه بلادها في أفغانستان -
أمطار ونشاط رياح وانخفاض الحرارة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة -
حفل وداع أطقم طائرات روسية شاركت في إخماد حرائق الغابات في تركيا -
عبد اللهيان: نتمسك بمبدأ المفاوضات -
رئيس بلدية نيويورك يعلن حالة الطوارئ بعد إعصار "إيدا" -
من يحسم معارك بنجشير.. طالبان أم المقاومة؟ -
لافروف: لا نخطط للوساطة في أفغانستان -
شاهد.. مياه الفيضانات تغرق مترو نيويورك -
فرص عمل توفرها ورش الخردة بالقامشلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مي عمر تستعيد أجواء «لؤلؤ» وتغني مع أكرم حسني في خطوبة شقيقة محمد سامي

Print
مي عمر تستعيد أجواء «لؤلؤ» وتغني مع أكرم حسني في خطوبة شقيقة محمد سامي مي عمر تستعيد أجواء «لؤلؤ» وتغني مع أكرم حسني في خطوبة شقيقة محمد سامي

لاقتراحات اماكن الخروج

استعادت الفنانة مي عمر، أجواء مسلسلها «لؤلؤ» الذي قدمت خلاله شخصية مطربة وجمعها دويتو غنائي خلال أحداثه مع الملحن أشرف جبنة الذي جسد شخصيته خلال المسلسل الفنان أكرم حسني.

مي عمر تغني في فرح ريم سامي

وحملت «مي» الميكروفون خلال حفل خطوبة الفنانة ريم سامي شقيقة زوجها المخرج محمد سامي لتغني أغنية «إن جيت للحق..حبيبي يالا» التي شاركها فيها خلال الحفل الفنان أكرم حسني وسبق أن غنياها سويا في المسلسل..واندمجت «مي» في غناء الأغنية بطريقة «بلاي باك» على صوت المطربة نور عبدالسلام المسجل الذي تم بثه خلال حفل الخطوبة.. حيث ظهرت «مي» خلال المسلسل بصوت نور عبدالسلام وليس بصوتها في شخصية المطربة لؤلؤ.

مي عمر تغني في فرح ريم سامي

ولم تكن «إن جيت للحق» هي الأغنية الوحيدة التي قدمها أكرم حسني بمشاركة مي عمر خلال حفل الخطوبة حيث غنيا أيضا أغنية«لو كنت» التي طرحها أكرم حسني مؤخرا بمشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي تغيبت عن حضور حفل الخطوبة بسبب إحياءها حفل غنائي آخر.

واحتفلت الفنانة ريم سامي بخطبتها قبل ساعات من رجل الأعمال طارق هيمن بحضور عدد كبير من زملاءها منهم الفنانين ماجد المصري وأحمد زاهر وإلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي إلى جانب والدها د.سامى عبدالعزيز، ووالدتها د.صبورة السيد عضو مجلس النواب وشقيقها المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر.

https://www.instagram.com/reel/CTDSX4doXts/?utm_medium=copy_link

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات

بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات

تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة في شمال سيناء

تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة في شمال سيناء

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3151 حالة

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في شمال سيناء لـ3151 حالة

شوشة: تعويض المتضررين من محاور العريش كالمناطق الراقية في القاهرة

شوشة: تعويض المتضررين من محاور العريش كالمناطق الراقية في القاهرة