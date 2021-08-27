متحدث "الموارد البشرية": العمل للمنشآت الربحية "تعاقد" يستحق أجرًا وليس "تطوعًا"

★ ★ ★ ★ ★

"آل حماد" دعا الجميع لإبلاغ الوزارة عن أي مخالفات يتم رصدها

أكد متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أن أي عمل للمنشآت الربحية يعد من الأعمال التعاقدية التي يستحق العامل أن يتقاضى أجرًا عنها، ولا يعد هذا النشاط من ‫العمل التطوعي.

وأهاب "آل حماد" بالجميع، إبلاغ الوزارة عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911.

وبحسب المادة الخامسة عشرة من نظام العمل التطوعي فإنه لا يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر أو غير مباشر لتلك المنشآت.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية