التزموا بالتباعد.. مصطفى بكري يحذر من الموجة الرابعة لـ كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري إن التحذيرات مستمرة من بدء دخول مصر الموجة الرابعة لفيروس كورونا، الأرقام تتصاعد تدريجيا بشكل يومى، والتخوفات تتزايد من انتشار متحور دلتا، بعد إعلان وزيرة الصحة رصد أول حالة فى مصر، يوليو الماضى.



وأضاف خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أنه مع هذه التحذيرات، للأسف الشديد نجد حالة من الفوضى العارمة تضرب الشوارع والأماكن العامة، غياب تام للإجراءات الاحترازية، نادرا لما نلاقى حد لابس الكمامة، أو ملتزم بمسافة التباعد، المقاهى مكتظة عن أخرها وتقدم الشيشة، زحام شديد بالمواصلات، التكدس يسطير على أماكن الخدمات الحكومية مثل الشهر العقارى والسجل المدنى وغيرها.



وتساءل بكري قائلا : أين تطبيق القرارات الاحترازية السارية حتى الآن ومنها استمرار حظر الشيشة وتقنين عمل المقاهى والحدائق والمتنزهات والنوادى طبقا للإجراءات الوقائية؟ هل تصدر إجراءات أخرى مضاعفة للحد من انتشار الموجة الرابعة قبل ذروتها المتوقع الوصول إليها فى فصل الخريف؟.



وأوضح مصطفى بكري أنه بالنسبة للقاحات، هناك تحركات حكومية، لفرضها إجباريا على المدارس والجامعات والمنشأت الحكومية، مطلوب التوسع فى أعداد الملقحين بشكل أسرع من ذلك، حتى نتفادى حدة هذه الموجة التى نتمنى أن تمر بسلام.