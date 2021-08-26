غدا.. أوائل الثانوية العامة في ضيافة «معكم منى الشاذلي»

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تستضيف الإعلامية منى الشاذلي أوائل الثانوية العامة والسيدة هناء موسى أكبر طالبة في الثانوية العامة، والتي حصدت إشادة واسعة -هي وزوجها- على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في حلقة الغد، الجمعة، من برنامج «معكم»، على قناة cbc، في تمام التاسعة مساء.

تكشف الطالبة «فاطمة محمد عبداللطيف» الأولى على الثانوية العامة في شعبة علمي العلوم بمجموع 404 درجة، كواليس المكالمة الهاتفية اتي تلقتها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد المؤتمر الصحفي. كما تتحدث الطالبة «عهد مصطفى السيد الشرقاوي» الأولى على الثانوية العامة في شعبة علمي رياضيات، عن سر تفوقها وكيفية تنظيم الوقت.

أيضا تروي الطالبة «فريدة مؤمن خليل» الأولى على الثانوية العامة شعبة الأدبي، كيف أن الظروف والتحديات خلال هذا العام كانت كبيرة للغاية. إذ أن العام الدراسي شهد وباء كورونا بالإضافة إلى نظام جديد كُليًا شكل تحدى كبير لمعظم الطلاب.

من جانبها، أجرت «الشاذلي» مُسابقة بين عدد من طلاب الثانوية العامة الحاضرين في جو من المرح داخل الاستوديو، ووجهت لهم العديد من الرسائل بخصوص مجموعهم النهائي في الشهادة الثانوية.

في نفس السياق، تستضيف «الشاذلي» السيدة «هناء موسى» واحدة من أكبر طلاب الثانوية العامة هذا العام، والتي كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد امتلأت بأخبار عن تلك السيدة التي حصلت على 60٪ -وملحق فرنسي- رغم أنها تُربي 5 أطفال، بسبب رسالة زوجها ودعمه وامتنانه لكفاحها.

وفي نفس الحلقة؛ استضافت «منى الشاذلي» ألاء أبوذكري؛ صانعة محتوى كوميدي على السوشيال ميديا. كما استضافت أيضًا مقدمين برنامج «الفقرة الصباحية الجميلة هشام عفيفي ومحمد خميس وأحمد حسن، في فقرة كوميدية خفيفة تحت عنوان»كيف تتعامل مع نتيجة الثانوية العامة بسخرية«.