بدء حملة طرق الأبواب بقرى حياة كريمة للتوعية بمخاطر الإدمان في أسوان

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء لشباب المتطوعين بطرق الأبواب ولقاء المواطنين داخل القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية التطوير الشامل للريف المصرى «حياة كريمة» من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة والتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات، بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بإشراف من الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير الصندوق.

وأكد محافظ أسوان على أن الحملة تستهدف الشرائح العمرية المختلفة للشباب والنشء لرفع الوعى بخطورة إنتشار الإدمان بكافة أشكاله وأنواعه وكيفية العلاج منه بالمجان وفى سرية تامة عن طريق الإتصال بالخط الساخن ( 16023 )، لافتاً إلى أن الحملة قامت على مدار يومين متواصلين بطرق الأبواب بقرى الطوناب والبصيلية الوسطى بمركز إدفو حيث تم توزيع البرشورات والكتيبات والملصقات الخاصة بالتوعية، مع تنظيم ندوات ولقاءات تثقيفية داخل مراكز الشباب، كما أنه سيتم استثمار القوافل الثقافية المتنقلة داخل قرى حياة كريم .