التنمية المحلية تتابع جهود مواجهة الزيادة السكانية في المنيا

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تابعت وزارة التنمية المحلية، الخميس، الزيارة الميدانية التي قامت بها الوحدة المركزية لمشروع تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية، بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، لمحافظة أسيوط.

وقال بيان صحفي، إن الزيارة تأتي في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بأهمية تضافر الجهود بين الحكومة وكافة الجهات خاصة في القضايا السكانية، والسيطرة على الزيادة غير المبررة في التعداد السكاني، والتي تؤثر على معدلات الإنجاز وتلتهم جهود التنمية.

كما تأتي الزيارة، في ضوء مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، والذى تنفذه وزارة التنمية المحلية في عدة محافظات، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وبدعم من الاتحاد الاوروبي.

تضمنت الزيارة، عقد لقاء مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وذلك لمتابعة الإنجازات التي تمت منذ إنشاء وحدة السكان بالمحافظة. كما تم خلال اللقاء عمل اكثر من ورشة عمل وتدريب لمنسقين الوحدة بالمراكز المختلفة على كيفية رصد المشكلات السكانية المختلفة، وطرق التفكير في حل تلك المشكلات، والمؤشرات السكانية المختلفة، بما يساهم في إيجاد حلول للقضايا السكانية حتى المستوى الأدنى ليصل إلى القرى. كما تم تدريب المنسقين على كيفية التعامل مع شتى المشكلات السكانية.