سائق توك توك يشعل النيران فى آخر وراكب عقب نشوب مشاجرة بينهم

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أقدم سائق توك توك على إشعال النيران في سائق آخر، وراكب معه في قرية بوهه شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية. تم نقل المصابين إلى المستشفى وتخرير محضر بالواقعة

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز أشمون، يفيد باستقبال بلاغ بإصابة 3 أشخاص بحروق، على خلفية مشاجرة بين سائقي توك توك وهما م.ج.ب 25 سنة ومقميم بقرية بوهة شطانوف، وس.م.ف 32 سنة، وتم انتقال قوة أمنية إلى المستشفى لبدء التحقيقات في الواقعة وسؤال المصابين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.