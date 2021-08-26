«النقابات الفنية»: يوجد موظف بمحافظة القاهرة يسعى لتدمير صناعة السينما

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قال المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، إنّه جرى عقد اجتماع عاجل قبل ساعات، وسط حضور أعضاء غرفة صناعة السينما، ولجنة السينما بوزارة الثقافة، وكذلك نقابة المهن السينمائية، بشأن دراسة تأثير قرار زيادة أسعار التصوير في شوارع محافظة القاهرة.

وأضاف عمر عبدالعزيز، في مداخلة تليفزيونية مع برنامج «ألوان الشرق»، الذي يُعرض عبر قناة الشرق للأخبار، أنّ هناك موظفًا بمحافظة القاهرة يسعى إلى تدمير صناعة السينما المصرية، ويدعو المُنتجين للتصوير خارج البلاد كما وقع في فترة الستينيات من القرن الماضي، قائلًا: «قبل إنشاء مؤسسة السينما، المنتجون هجروا للبنان وصوروا أفلامًا هناك لمدة سنتين، إذ حدث تقاعس من المسؤولين عن دعم الفن».

وأشار إلى أنّ هناك مشروعات تخرج لطلاب معاهد السينما، تكلفتها لا تتجاوز عشرين ألف جنيه، قائلًا: «المحافظة عاوزة تأخد 100 ألف جنيه في اليوم!!.. ده قرار ظالم طبعًا وواجب رفضه.. إحنا بندعم الصناعة ولا نهدمها».

وأكد عمر عبدالعزيز أنه جرى إرسال خطاب عاجل إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم، بشأن إرساله إلى مجلس الوزراء، فضلًا عن مخاطبة المنتجين لعدم التصوير في شوارع القاهرة لحين إشعار آخر.

وتابع عمر عبدالعزيز إن البلاتوهات داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، لن تستطيع توفير بدائل لشوارع القاهرة، موضحًا: «يا هنلجأ للتصوير الداخلي وده هيموت العمل الفني أو هنصور خارج مصر».