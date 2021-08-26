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قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن نتائج الثانوية العامة. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، أن الشعب متشكك في نتائج الثانوية العامة، وبعد إعلان وزارة التربية والتعليم فتح باب التظلمات وصل عددها في اليوم الأول إلى 225 ألف تظلم وارتفعت اليوم الخميس إلى 300 ألف تظلم.

وأضاف أن الطالب يجب أن يطلع على ورقة الإجابة وهو طلب مشروع ليس به تجاوز، ومن الممكن أن يتم منح الطالب ورقة الإجابة عبر التابلت الخاص به، وهو ما رفضته الوزارة وذكرت أن التصحيح إلكتروني ولا يوجد أي نسبة للخطأ.

وأشار النائب إيهاب رمزي، إلى أن نتائج الثانوية العامة جاءت على غير المتوقع، أنه طالب من الوزارة بضرورة إطلاع الطلاب على أوراق إجاباتهم في امتحان الثانوية العامة.