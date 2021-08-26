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وزير التعليم العالي: 99% من طلاب المرحلة الأولى تقدموا للتنسيق ()

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وزير التعليم العالي: 99% من طلاب المرحلة الأولى تقدموا للتنسيق (فيديو) وزير التعليم العالي: 99% من طلاب المرحلة الأولى تقدموا للتنسيق ()

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قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن 99 % من طلاب المرحلة الأولى تقدموا للتنسيق، لافتا إلى أن هذا دليل على نجاح عملية التنسيق، كما أن هذه المرحلة تعتبر أفضل سنوات الثانوية العامة.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد أن طلاب التقسيم الذين أجلوا مواد لن يؤثروا على طلاب الثانوية العامة هذا العام، لأن الوزارة توسعت في إنشاء الكليات لاستيعابهم بالكامل، موضحا أن طالب الثانوية العامة العادي، حقوقه محفوظة، وطلاب التقسيم أيضا هناك أماكن متوفرة لهم في الجامعات.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن التصحيح الإلكتروني بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة يخضع لنظام عالمي، يضمن إجراء عملية تصحيح أوراق الامتحان دون أخطاء، لافتا إلى أن التصحيح يتم من خلال الكمبيوتر دون تدخل بشري.

وأردف الدكتور خالد عبدالغفار أن الوعي المجتمعي مهم للغاية، والجامعات ليست مكانا لتلقي العلم فقط، بل تساهم في تشكيل إدراك ووعي طلابها، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة تنظم جلسات حوارية مع كبار العلماء، لإثقال ثقافة طلابها حول القضايا المختلفة وغلق الطريق أمام الأفكار المتطرفة.

واستطرد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه يتم أيضا تنظيم رحلات للشباب لزيارة المشروعات التنموية بالإضافة إلى الندوات الثقافية من أجل زيادة مداركهم بالوطن، مشيرا إلى أن غنية بالكفاءات في مختلف المجالات.

المصرى اليوم

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