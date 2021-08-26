شركة المياه تعتذر لأهالي عين شمس عن تأخر عودة المياه

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تقدم المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، باعتذارا لأهالي مناطق عين شمس لتأخر الانتهاء من إصلاح خط 1500 مم من محطة مياه مسطرد والذي يخدم مناطق مصر الجديدة والحجاز والملتقى العربي وأجزاء من مدينة نصر.

وقال:" إنه تم فتح المياه لجميع المناطق المتأثرة بالكامل ما عدا منطقة عين شمس لصعوبة العمل داخل النفق المار أسفل بعمق 8 أمتار أسفل مترو الأنفاق وكمية المياه التي تم تصفيتها للقيام بأعمال الإصلاح كانت كبيرة نظرا لكبر الخط".

و أن شركة مياه القاهرة قامت باستخدام أسطول من الشفاطات وطلمبات الرفع لرفع كميات المياه المتراكمة داخل الخط بطول 6 آلاف متر.

وأنه تم الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح والتي استمرت على مدار 24 ساعة،

ووعد بأنه سيتم مراجعة الخطوط القديمة والتي انتهى عمرها الافتراضي لوضع خطة عاجلة للبدء في إدخالها أعمال الإحلال والتجديد بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات ومتابعة الضغوط والخدمات المقدمة للأهالي بمنطقة عين شمس.