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محافظ القاهرة يتفقد تلقي العاملين بحي الجديدة لقاح كورونا

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محافظ القاهرة يتفقد تلقي العاملين بحي مصر الجديدة لقاح كورونا محافظ القاهرة يتفقد تلقي العاملين بحي الجديدة لقاح كورونا

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تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اجراءات تلقى العاملين بحى الجديدة للقاح لمتابعة تقديم كافة التيسيرات لهم للحصول على اللقاح بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة .

وأكد استمرار عملية تلقى موظفى محافظة القاهرة للقاح فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع وزارة الصحة في إطار جهود الحالية لسرعة الإنتهاء من تلقى جميع العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة للقاح كورونا .

وأشار إلى وجود تنسيق بين المحافظة ووزارة الصحة لتوفير اللقاح للعاملين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بحصول العاملين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لزياده اعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.

وحث جميع الموظفين بالمحافظة على الإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد «فيروس كورونا» حماية لهم ولأسرهم .

كما وجه باستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال تطعيم جميع العاملين داخل الديوان العام والأحياء والمديريات وذويهم لضمان توفير الرعاية اللازمة لجميع العاملين والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

المصرى اليوم

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