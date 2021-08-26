ضبط المتهم بقتل الطفلة ريتاج بقنا

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تمكنت وحدة مباحث مركز قوص الخميس من كشف ملابسات مقتل طفلة بعد العثور على جثتها وسط الزراعات تبين أن نجل عمتها وراء ارتكاب الجريمة

كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا الثلاثاء الماضي، من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بالعثور على جثة الطفلة ريتاج حسن عاشور ،11 عامًا، جثة هامدة بجوار جمعية تنمية المجتمع بقرية المخزن التابعة لمجلس قروي الحراجية بقوص.

اسعاف - صورة أرشيفية

وتبين من التحريات أن وراء أرتكاب الجريمة نجل عمة المجنى عليها ويدعى «هيثم.ع»، 21 عامًا حيث تبين قيامه بخنقها والقائها بزراعات القصب، جاري استكمال التحقيقات لبيان ملابسات قتلها وتم التحفظ على المتهم وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق