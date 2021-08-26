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بعد غياب قارب 1000 يوم .. محمد محمود يظهر في مواجهة أسوان

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بعد غياب قارب 1000 يوم .. محمد محمود يظهر في مواجهة أسوان بعد غياب قارب 1000 يوم .. محمد محمود يظهر في مواجهة أسوان

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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة أسوان في الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة عددًا من الأسماء غير الأساسية في مقدمتهم محمد محمود الذي يعود للظهور بعد غياب 961 يوما.

وكان محمد محمود قد ابتعدت عن صفوف الأهلي بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة سموحة في الدوري الممتاز والتي لُعبت في الثامن من يناير عام 2019.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: شوبير- حمزة علاء- طارق سليمان.

خط الدفاع: محمود وحيد- سعد سمير- ربيعة- متولي- بانون- هاني- ياسر ابراهيم- بيكهام.

خط الوسط: ديانج- نيدفيد- أكرم- محمد محمود- كوكا- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا- صلاح محسن- مروان- شريف.

وفقد النادي الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز بعدما حسمه بفارق 6 نقاط قبل جولة من النهاية.

المصرى اليوم

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