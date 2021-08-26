وكيل صحة الشرقية يطمئن على طفلة ضحية اغتصاب ويشرف على الدعم النفسي لها

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اطمأن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على الطفلة «س. م. ع»، ضحية جريمة الاغتصاب، والتي تبلغ من العمر ٤ سنوات، ودخلت مستشفي الزقازيق العام منذ سبعة أيام، نتيجة الإعتداء الجنسي عليها، بالإضافة إلى وجود نزيف داخلي في المخ، وثقبين في الجمجمة، نتيجة سقوطها من علو، وتم إجراء الفحوصات الطبية لها، وسحب النزيف الداخلي بالمخ، وإصلاح الثقوب من خلال التدخل الجراحي، بمشاركة الدكتور السيد الصباح مدرس م المخ والأعصاب، والفريق الطبي بالمستشفي، تحت إشراف الدكتور وائل المسلمي أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق.

كما أشرف وكيل الوزارة على تقديم الدعم النفسي للطفلة بالعناية المركزة للأطفال، من خلال الدكتورة رنا خالد مسئولة لجنة الطوارئ والدعم النفسي بالشرقية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام، والدكتور أحمد رمزي مدير مستشفى العزازي للصحة النفسية.

وجه وكيل وزارة الصحة، مدير مستشفي الزقازيق العام بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للطفلة، وعدم تسليمها لأهلها إلا بعد مثولها للشفاء تماماً، مقدماً الشكر لمدير المستشفي، ووكيل المستشفي، وجميع أعضاء الفريق الطبي المشارك في تقديم الخدمة الطبية للطفلة، على جهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحتها وسلامتها، مشيراً إلى أن واقعة الإغتصاب قيد التحقيقات بالنيابة العامة، وتحت إشراف الطب الشرعي.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية ،بلاغا من حارس عقار بحي المستشارين بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد العثور على نجلته البالغ عمرها 4 سنوات؛ في حالة إعياء داخل برج سكني تحت الإنشاء بمنطقة الغشام القريبة من محل سكنه، وأفاد بأن نجلته اختفت عن أنظاره بضع ساعات قبل واقعة العثور عليها متأثرة بإصابات بالغة إدعاء سقوط من علو .

وبالفحص، وبسؤال شهود عيان، أفادوا بأن مراهقًا كان يتجول بمناديل بهدف التسول، كان برفقة الطفلة في آخر مشاهدة لهما، وتم تحديد هويته ويدعى «إ. أ» 16 عاما، عاطل ومُقيم بدائرة القسم، وبتقنين الاجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستدراج الطفلة وهتك عرضها، مستغلًا صغر سنها وعدم قدرتها الدفاع عن نفسها.

تم نقل الطفلة إلى المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي عليها تبين وجود آثار هتك عرض وسحجات وجروح، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة تقرر حبس المتهم على ذمة التحقيق، وعرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات.