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وزيرة التعاون الدولى تبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة مع وزير الخارجية السيراليونى

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وزيرة التعاون الدولى تبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة مع وزير الخارجية السيراليونى وزيرة التعاون الدولى تبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة مع وزير الخارجية السيراليونى

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استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أمس، ديفيد فرانسيس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى السيراليونى، والوفد المرافق له، لبحث آفاق التعاون الثنائى بين البلدين، ودعم سبل تعزيزه، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى تعقدها وزيرة التعاون الدولى مع شُركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لبحث تعزيز علاقات التعاون المشتركة، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولى على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية مُمثلة فى وزارة التعاون الدولى، ودعمها لحكومة دولة سيراليون، واستعداد لتعزيز التعاون الثنائى مع الجانب السيراليونى على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية.

وأكدت رغبة الدولة المصرية فى المضى قدماً من أجل العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة المختلفة من خلال آلية اللجنة المشتركة بين البلدين، بحيث تساهم فى تطوير التعاون بين كافة القطاعات الاقتصادية والفنية، لاسيما فى مجالات التعاون التجارى والاستثمارى، والتعاون فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومجال الموارد المائية والرى، والبترول والثروة المعدنية، والتشييد والبناء، والإعلام، والثقافة وغيرها.

كما أعربت الوزيرة عن تطلع مصر نحو زيادة حجم التبادل التجارى من خلال تعزيز التجارة المتبادلة والاستثمارات المصرية المباشرة فى سيراليون ودعوة الشركات المصرية لتوسيع نشاطها هناك.

من ناحيته أعرب ديفيد فرانسيس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى السيراليونى، عن سعادته والوفد المرافق له بزيارته للقاهرة، مبديًا عن رغبة بلاده فى تعزيز ودعم سبل التعاون الاقتصادى بين البلدين، وعرض الإمكانات التى تقدمها بلاده، والفرص المتاحة أمام رجال الأعمال المصريين فى مختلف المجالات الاقتصادية.

المصرى اليوم

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