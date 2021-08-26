«التخطيط» تُعلِن مُستهدفات قطاع الكهرباء بخطة العام المالى الحالى 22/2021

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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات قطاع الكهرباء بخطة العام المالى الحالى 22/2021، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (19/2018 ــ 22/2021).

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الطاقة الكهربائية تُمثل الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، حيث تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعُمرانية والخدمية فى تشغيل مُنشآتها وتوليد القيمة المضافة، ولذلك تعتبر مُؤشّرات أداء قطاع الكهرباء من المقاييس الرئيسة لدرجة التقدم الاقتصادى للدولة، ويتم الارتكاز عليها كأحد معايير التنافسية الدوليّة، وفى قياس درجة التحسّن فى المستوى المعيشى للمواطنين، مشيرة إلى حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة عام 22/2021 يُقدّر بنحو 43 مليار جنيه.

وحول أهم مُستهدفات قطاع الكهرباء بخطة عام 22/2021، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تتمثل فى زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية إلى نحو 180 مليار جنيه، بالمقارنة بنحو 168 مليار جنيه مُتوقّع عام 21/2020، بنسبة نمو 7،4% فى عام الخطة، وبنسبة مُساهمة 1،8% فى الإنتاج الإجمالى لعام 22/2021. وعلى مستوى ناتج القطاع، من الـمُستهدف زيادته إلى نحو 113 مليار جنيه فى عام الخطة بالـمُقارنة بالمتوقّع عام 21/2020 (103،5 مليار جنيه) بنسبة نمو 9%.

وفيما يتعلق بأهم المشروعات المستهدفة بقطاع الكهرباء بخطة عام 22/2021، أوضح التقرير أنها تشمل مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات، والذى يهدف إلى استكمال تأمين التغذية الكهربائية للمساحات المخطط ريّها من المياه الجوفية بمنطقة شرق العوينات فى نطاق مركز الخارجة بمُحافظة الوادى الجديد، والـمُقدّرة بنحو 300 ألف فدان، ومن المستهدف فى إطار خطة عام 22/2021 الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية للمشروع واستكمال أعمال المرحلة الثالثة منه، وكذلك تشمل الخطة مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شمال سيناء، وذلك فى إطار المشروعات الاستراتيجية لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضى والأنشطة الاستثمارية بالمنطقة، وكذا مشروع التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضى بمنطقة توشكى، والذى يهدف إلى استكمال تأمين التغذية الكهربائية لمنطقة جنوب الوادى بتوشكى بمحافظة أسوان فى نطاق مُخطط استصلاح 920 ألف فدان، هذا إلى جانب مشروع استكمال الربط الكهربائى مع دولة السودان.

فضلًا عن مشروع استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية، وهو مشروع استراتيجى يضم خمسة مشروعات فرعية، مُتمثّلة فى مشروع تقييم وتطوير احتياطى المعادن الاقتصادية ومعالجتها، مشروع استخلاص العناصر النووية، مشروع المنجم والمصنع التجريبى لإنتاج اليورانيوم، مشروع الكشف الواسع عن الخامات النووية، ومشروع تقييم احتياطيات رواسب اليورانيوم.