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رئيس البريد يدلى بصوته فى انتخابات الاتحاد العالمى بأبيدجان

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رئيس البريد يدلى بصوته فى انتخابات الاتحاد العالمى بأبيدجان رئيس البريد يدلى بصوته فى انتخابات الاتحاد العالمى بأبيدجان

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أدلى الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، بصوته فى الانتخابات التى أجراها اتحاد البريد العالمى بأبيدجان لاختيار المدير العام ونائب المدير للاتحاد، والتى شهدت منافسة شرسة بين كل من المرشح اليابانى والمرشح البلجيكى والمرشح السويسرى، حيث تمكن المرشح اليابانى ماساهيكو ميتوكى، فى نهاية الماراثون الانتخابى، من الفوز بالانتخابات فى الجولة الأولى.

وعلى هامش فعاليات مؤتمر اتحاد البريد العالمى، عقد الدكتور شريف فاروق، رئيس البريد المصرى، عدداً من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع رؤساء الإدارات البريدية المشاركة، ومنها مدير عام بريد جمهورية الكونغو الديمقراطية ديديير موسيتى، بهدف بحث أوجه التعاون المشترك ووضع آلية لتعزيز التعاون وتنسيق المواقف خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه صرح الدكتور شريف فاروق بأن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لبحث وتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الدول الأعضاء فى مجال تطوير الأعمال البريدية والتجارة الإلكترونية وتطبيقاتها، مشيراً إلى أن البريد المصرى سيقوم بتنظيم مؤتمر رفيع المستوى يضم كافة البلدان الإفريقية لعرض خطة البريد المصرى للاستثمار فى إفريقيا.

المصرى اليوم

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