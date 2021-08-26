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وزير خارجية سيراليون لـ«رجال الأعمال الأفارقة»: نحتاج للبضائع المصرية

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وزير خارجية سيراليون لـ«رجال الأعمال الأفارقة»: نحتاج للبضائع المصرية وزير خارجية سيراليون لـ«رجال الأعمال الأفارقة»: نحتاج للبضائع المصرية

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عقد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة اجتماعا مع ديفيد فرانسيس وزير خارجية سيراليون والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لمصر.

قال الشرقاوي إن الاجتماع بحث التعاون مع أعضاء منظمات المال والأعمال والاقتصاد ونماذج من كبار المستثمرين بمصر وجاء ذلك بدعوة من السفير السيراليوني بالقاهرة وأعضاء البعثة الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية.

تطلع إلى فتح آفاق مع القطاع الخاص الأفريقي ودعم تواجد أعضاء الجمعية من كبار مستثمري الزراعة والدواجن والانتاج الحيواني واللقاحات البيطرية والطاقة والتعدين والصحة العامة ،للعمل المشترك الجاد مع القطاع الخاص السيراليوني لتوفير العديد من المنتجات منها الذرة الصفراء والبيضاء والأرز، وكذلك يمكن ان نوفر كل اللقاحات البيطرية للقارة.

أشار إلى إمكانية التوسع في تقديم الخدمات الصحية لجمهورية سيراليون مؤكدا أن القطاع الخاص المصري جاهز تماماً ولديه شهية وفق توجهات القيادة السياسية وتوافر الارادة السياسية الجادة والرغبة في البلدين للتعاون فاعل

ومن جانبه أكد ديفيد فرانسيس وزير خارجية سيراليون على ثقته في القطاع الخاص المصري وفيما أجرته من تجربة ملهمة في قدرة الدولة واعادة البنية التحتية، وأنها تجربة تدرّس في القارة الافريقية، واننا لدينا دعوة صادقة بما نملكه من ثروة معدنية وبشرية ومياه وارض صالحة للزراعة وقوانين استثمار جيدة تضمن كل الضمانات للمستثمر للدخول للقارة و سيراليون في غرب أفريقيا، واننا لدينا فرص سانحة للسياحة ،، ايضا سنكون سوق مستقبل جيد ويحتاج للبضائع المصرية المختلفة ونرحب للقطاع الخاص مع القطاع الخاص أو القطاع الخاص مع .

وعبر الاجتماع عقدت كثير من المباحثات الثنائية بين الحضور في عشاء العمل والذي ضم السفير الدكتور محمد ابراج سفير الكاميرون وعميد السفراء الافارقة بمصر وكذا سفير غينيا وزامبيا وبعض من كبار المستثمرين والملحقين التجاريين والدبلوماسيين.

المصرى اليوم

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