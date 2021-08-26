«الضرائب» تعلن عن تسهيلات ودعم لضم الشركات الزاميا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

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أكد رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تقديم كافة التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني

einvoice_support@efinance.com.eg

بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني

https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php

قال «عبدالقادر» في بيان إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تلقى اهتمام كبيرمن وزير المالية، ومتابعة مستمرة لكافة الخطوات التي تتم لتحقيق انضمام الشركات إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.

أشار إلى قيام وزير المالية بالتوجيه نحو ضرورة التعرف على آراء الشركات التي قامت بالإنضمام للمنظومة، والتعرف على مقترحاتهم لتحسين أدائها، ومعرفة تجاربهم مع المنظومة مما سيحقق المنفعة المشتركة لمصلحة الضرائب والشركات والإقتصاد ككل .

وأضاف «عبدالقادر»، أنه منذ أن صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وما استتبعه ذلك من صدور قرارات الإلزام بالإنضمام للمنظومة بمراحلها الثلاثة بالتطبيق على الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، والتي بدأت المرحلة الثالثة لها في 15 مايو الماضي، فلقد قامت المصلحة بالعديد من الإجراءات لتنفيذ هذه القرارات حيث قامت بالتواصل مع الشركات التي شملتها هذه القرارات، وذلك من خلال التواصل المباشر مع الشركات، ومن خلال عقد العديد من ورش العمل سواء بالحضور الفعلى أو عبر تقنية الفيديوكونفرانس، والتى تم من خلالها شرح الإجراءات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، والإجابة على كافة تساؤلات الشركات.