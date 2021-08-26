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الضرائب: «الشرقية للدخان» تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

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الضرائب: «الشرقية للدخان» تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية الضرائب: «الشرقية للدخان» تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

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أشادت الشركة الشرقية للدخان بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة استعدادها لتقديم كل الدعم والمساعدة لمصلحة الضرائب لتطبيق التحول الرقمي الذي يساعد الإقتصاد القومي.

وأضافت «الشرقية للدخان» أنها ستبدأ في جمع قواعد البيانات الخاصة بشركاتها داخل وستقوم بإمداد مصلحة الضرائب بكل أرقام التسجيل الخاصة بالمتعهدين الذين يتعاملون معها، كما ستقوم الشركة بإمداد المصلحة ببطاقات الرقم القومي بالنسبة للأكشاك التي تتعامل معها، وخاصة من ليس لديهم بطاقات ضريبية.
اشارت الشركة إلى أن تعاونها هذا مع مصلحة الضرائب المصرية يأتى إيمانًا من الشركة بأهمية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي.

جاء ذلك في استطلاع رأى اجرته مصلحة الضرائب المصرية حول انضمام الشركات الزاميا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .

وأكد رضا عبدالقادر، رئيس المصلحة تقديم التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني:
einvoice_support@efinance.com.eg

بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى:
https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php

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