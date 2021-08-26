جمارك سفاجا تضبط 10 محاولات تهريب أسلحة بيضاء وسجائر وشيش إلكترونية ومستحضرات تجميل

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلى القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 10 محضر محاولة تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء والسجائر والشيش الإلكترونية وكمية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزةبالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
وقام بالضبط كلا من أحمد ممدوح ومحمدمصطفي واحمد كمال واحمد عوض من ادارة الحركه تحت اشراف عرفات محمدالسيد وشعبان الريس رؤساء أقسام الحركة بحضور كل من حمدي صابر مدير مجمع الوارد وحماده النقيب ومحمد عامر رؤساء أقسام التعريفة. وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و184 ألف و968 جنيه.
قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 10 محاضر ضبط جمركى وحررها ياسر عز العرب بإدارة الشؤون القانونية.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.