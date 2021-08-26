جمارك سفاجا تضبط 10 محاولات تهريب أسلحة بيضاء وسجائر وشيش إلكترونية ومستحضرات تجميل

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلى القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 10 محضر محاولة تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء والسجائر والشيش الإلكترونية وكمية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزةبالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .