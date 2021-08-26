انا جاهزة للموت .. وفاة البلوجر أشكيناز السبكي وصفحتها تتحول إلى سرادق عزاء

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أعلن زوج البلوجر اشكيناز السبكي المعروفة بـ«اشكيناز هانم السبكي»، وفاتها مساء أمس الأربعاء بعد إجراء عملية إزالة ورم حول أحد الشرايين وقال سوف تشيع جنازتها صباح اليوم الخميس من مقر أسرتها بكفر محفوظ بمحافظة الفيوم.

انتشار خبير وفاة اشكيناز على مواقع التواصل الأجماعي تسبب في حالة من الحزن، وتداولت آلاف الحسابات صورها مصحوبة بدعوات لها بالمغفرة والرحمة.

كانت اشكيناز السبكي، كتبت انها اكتشفت فجأة بوجود ورم في جسدها، استلزم إجراء فحوصات، وبعدها دخلت المستشفي في منتصف شهر أغسطس الحالي، وفي آخر منشور لها كتبت: «مش عارفه أجيبهالكوا إزاي بس أنا بتحضر دلوقتي علشان أعمل العملية اللي بهرب منها بقالي كتير..».

وأضافت اشكيناز السبكي أنا هبقى بين إيدين ربنا بعد شوية، ويا عالم ربنا كاتبلي ايه، هو الوحيد اللي عارف إني جاهزة للقائه الكريم، وحابه إنه يشملني برحمته، وزي ما بيتقال وما الدنيا بباقية لحي ولا حي على الدنيا بباقي.

وتابعت اشكيناز على- صفحتها الرسمية قبل ساعات من وفاتها «أنا ببرئ ذمتي من أي شيء وحش وبسألكم بالله إبراء ذمتكم ناحيتي، عشت معاكوا كتير على فيس بوك حبيتكوا قوي وحافظاكوا وعارفاكوا نااااافر نااااااافر، بتمنى لو حد زعلان مني يسامحني، واستروا ماشفتوا مني من سوء وأتمنى تفتكروني بالخير، استودعتكم الله العلي العظيم».