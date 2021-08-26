افتتاح المعرض العلمي للابتكارات ومشاريع التخرج في هندسة حلوان

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افتتح الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان يرافقه الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، «المعرض العلمي للابتكارات ومشاريع التخرج» الذي تنظمه أسرة من أجل مصر المركزية بكلية الهندسة وذلك بعد نجاح مبادرة «هنسوقلك»، تحت إشراف الدكتور محمد الدسوقي القائم بعمل عميد كلية الهندسة بحلوان.

وقد رحب الدكتور ماجد نجم بالدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي مشيدًا بالطاقة الإيجابية والروح التفاؤلية التي بثتها أفكار تلك المشروعات في الحاضرين، كما أبدى سعادته بكلية الهندسة وأبنائها الذين يقدمون دوما إبداعات جديدة ويشرفون مصر في المحافل المختلفة من خلال أفكار ومشاريع متميزة، بالإضافة إلى رؤيتهم المستقبلية التي تسهم دائما في خدمة المجتمع وتنميته.

وقد أوضح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي أن جامعة حلوان متفردة بتخصصاتها المتنوعة في منظومة العلوم وهي شريك استراتيجي للدولة في العديد من المشروعات، مؤكداً على أن خريجي جامعة حلوان لديهم فرص عمل متميزة وذلك لتخصصاتهم الفريدة وأشار إلى دعم الأكاديمية لاقتصاد المعرفة والمشروعات الصغيرة ومشروعات التخرج للطلاب في الجامعات، بالإضافة إلى سعى الأكاديمية إلى تلبية جميع احتياجاتهم، هذا وقد تم الاتفاق على العديد من المبادرات التي سيتم تنفيذها خلال الفترات القادمة، كما أشاد بالدور البارز للدكتور ماجد نجم في مجال التعليم العالي.

كما أوضح الدكتور محمد الدسوقي القائم بعمل عميد كلية الهندسة أن اهتمام الكلية بأبنائها يأتى من منطلق إيمانهم برسالتهم في خدمة الوطن، كما ثمن سيادته دور السادة أعضاء هيئة التدريس في تدريب وتأهيل الطلاب وإعدادهم بقوة لسوق العمل .

يهدف المعرض إلى توفير الفرصة والبيئة المناسبة لعرض أفكار ومشاريع الطلاب وربطهم بسوق العمل، وتشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار، ونقل وتبادل الخبرات وتشجيع المسئولين على تبني ابتكاراتهم، لذلك قامت أسرة من أجل مصر المركزية جامعة حلوان بالاشتراك مع اتحاد الطلاب بالكلية بإطلاق معرض ابتكارات جامعة حلوان ( تحت شعار مصر بتسوقلك )، وأشرف على فعاليات المعرض د. كريم همام رائد أسرة من أجل مصر، وا. ياسر الجبالى مسؤول الأسرة وصاحب فكرة المعرض، وذلك بمشاركة كلية هندسة حلوان، وكلية هندسة المطرية، وكلية التكنولوحيا والتعليم، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

قدم طلاب هندسة حلوان مشاريع عن كرسي متحرك بحركة العين، وشاحن كهربي سريع للسيارات الكهربائية، وكذلك مشروع أول جهاز سكر بدون ألم بدقة ٩٠٪ وأول جهاز قياس مجمع لرسم الضغط والقلب والسكر والحرارة والنبض وأوكسجين الدم، ومشروع الدراجة الذكية الكهربائية، ومشروع روبوت توصيل خدمات للمرضى باستخدام رسم الخرائط وتحديد الموقع عن طريق الإنترنت، مشروع جهاز طبي للكشف المستمر عن أعراض مرض كورونا مع تتبع حالة وأماكن المرضى، مشروع مصنع ذكي باستخدام انترنت الأشياء، مشروع الصيدلية الذكية،و مشروع أسكوتر قابل للطي، مشروع جيوفورماتكس «المساحة بالحاسب الآلي»، سيارة كهربائية لحفظ الطاقة للسير لمسافات طويلة من خلال استخدام مواد خفيفة، ومشروع ماكينة عمل البلاط المطاطي، ومشروع الخلايا الشمسية المتحركة لإنتاج الطاقة ويمكن تخزينها في بطاريات، بالإضافة إلى مشروعات فريق pixels وهي ربوت للإعلان و،ربوت لإنتاج الكمامات، وروبوت تحويل لغة الإشارة لأصوات عربية ذاتية التعلم.

كما قدم طلاب هندسة المطرية مشاريع عن تصميم وتنفيذ سيارة كهربائية موفرة للطاقة، ومشروع بدلة إعادة تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة لمرضى ضمور العضلات.

وقد قدم طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم مشروعات متميزة منها طابعة ثلاثية الأبعاد، وذراع آلي مفصلي يستخدم في عمليات المناولة والتجميع، ومشروع الطاقة الشمسية مصمم على بيت ذكي يستخدم في تتبع ضوء الشمس بهدف توليد الطاقة الكهربائية المستمرة من ضوء الشمس، ومشروع خط إنتاج ذى تكلفة تشغيل قليلة مع زيادة دقة وسرعة العمل، ومشروع وقاية المحركات بالمتحكم لحماية المحرك الكهربائي ضد سقوط أحد القفازات وزيادة تيار الحمل لحماية المحرك وزيادة العمر الافتراضي لفصل التيار عند زيادة تيار الحمل.

حضر فعاليات افتتاح المعرض المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين واللواء المهندس هشام أبوسنة رئيس نقابة المهندسين بالقاهرة، وأحسن عبدالعليم أمين عام نقابة المهندسين، والمهندس محمد محمود مقرر لجنة التدريب بالنقابة،

وخلال فعاليات المعرض كرم الدكتور ماجد نجم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي واهداه درع جامعة حلوان تقديرا له ولدوره البارز في تبنى الأفكار والمشروعات المتميزة.