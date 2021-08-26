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"غرفة الرياض" تُشكل لجنة لتنمية الأعمال بالمحافظات

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"غرفة الرياض" تُشكل لجنة لتنمية الأعمال بالمحافظات "غرفة الرياض" تُشكل لجنة لتنمية الأعمال بالمحافظات
في اجتماعها الأول.. بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة

عقدت لجنة تنمية الأعمال بالمحافظات في غرفة الرياض، اجتماعها الأول برئاسة عضو مجلس الإدارة سعود النفيعي؛ حيث استعرضت اللجنة عددًا من الموضوعات المتعلقة بجذب الاستثمارات والمشاريع والبرامج التنموية والسياحية في المحافظات.

وأكد "النفيعي" أن المحافظات، إضافة لكونها تحظى بالدعم غير محدود من القيادة الرشيدة وبمتابعة دقيقة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض؛ فهي تحظى بميزات نسبية تستدعي وضع الاستراتيجيات الكفيلة بالعمل على توظيف هذه الميزات واستثمارها بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أولت المحافظات والتنمية الحضرية والاقتصادية فيها اهتمام كبير.

واستعرض الاجتماع، العديدَ من الآراء والمقترحات التي قدّمها أعضاء اللجنة؛ مشيرين إلى أن جميع هذه الرؤى والمطالبات تستدعي وضعها على طاولة النقاش التنسيقي بما يستدعي تشكيل فريق عمل يعمل على متابعة هذه الاقتراحات، واعتماد خطة تعمل على تحفيز تجار المحافظات بالعمل على إقامة مهرجانات تتابع المناسبات الموسمية المتعددة.

وأكد الاجتماع أهمية تحديد ودراسة الفرص الاستثمارية، ومناقشة تحدياتها مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تفعيلها بالشكل المطلوب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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