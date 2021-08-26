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الجيش اللبناني يرسل تعزيزات إلى عكار العتيقة وفنيدق ويتوعد بفرض الأمن بالقوة

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وأعلن حساب الجيش اللبناني على "تويتر"، أن "قيادة الجيش أرسلت تعزيزات عسكرية إلى بلدتي عكار العتيقة وفنيدق، وستقوم بفرض الأمن بالقوة وإطلاق النار على أي مسلح".

ويشهد لبنان منذ أيام، احتجاجات قوية لا سيما بعد بيان المصرف المركزي برفع الدعم كليًا عن المحروقات، وقام محتجون بقطع الطرق في العديد من المناطق داخل العاصمة بيروت.

ويندد المحتجون بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وانقطاع التيار الكهربائي، ويطالبون بمحاسبة المسؤولين عن انفجار بلدة التليل في عكار، وقال الصليب الأحمر اللبناني إن 20 فردا على الأقل قتلوا في انفجار صهريج وقود في عكار.

وتمر البلاد بأزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة التي ترفض هذا القرار من دون التوصل إلى حل من شأنه يخفف من حدة الأزمة.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، في وقت سابق، أن الحوار مع الرئيس ميشال عون حول مسألة تشكيل كان "إيجابيا"، معربا عن أمله في أن تتشكل الحكومة قريبا.

ويعاني لبنان العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية التي أدخلت البلاد في حالة من العجز، وأدت إلى تدهور الأوضاع وخروج الشعب إلى الشوارع احتجاجا على ما يحدث.

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