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عبدالمنعم سعيد يشارك بمؤتمر «دور الابتكار والرقمنة في دعم منظمات الأعمال» بـ«تجارة الإسكندرية»

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عبدالمنعم سعيد يشارك بمؤتمر «دور الابتكار والرقمنة في دعم منظمات الأعمال» بـ«تجارة الإسكندرية» عبدالمنعم سعيد يشارك بمؤتمر «دور الابتكار والرقمنة في دعم منظمات الأعمال» بـ«تجارة الإسكندرية»

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تنظم كلية التجارة في جامعة الإسكندرية، مؤتمرها العلمي التاسع عشر الدولي بعنوان (دور الابتكار والمعرفة والرقمنة في دعم منظمات الأعمال) يومي 9 و10 سبتمبر المقبل، بالكلية وعبر البث الألكتروني، برئاسة الدكتور السيد الصيفي عميد الكلية، بمشاركة عدد من الخبراء والوزراء السابقين والنواب وأساتذة الجامعات المصرية والتنفيذيين واتحاد الغرف العربية.

وقال الدكتور علاء الغرباوى نائب رئيس المؤتمر، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، إن المؤتمر يشهد هذا العام حضورا كبيرا من قادة الفكر والاقتصاد والإعلام والجامعات والخبراء الاستراتيجيين لمناقشة قضايا الابتكار والمعرفة والرقمنة ودورهم في تغير الحياة الاقتصادية والتعليمية والمؤسسية للاقتصاد والمجتمع والواقع المصري.

وأضاف أنه سيتم خلال الفعاليات عرض الدكتور عبدالوهاب غنيم مستشار رئاسة الجمهورية للرقمنة ونائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، خريطة الرقمية الحديثة وتأثيرها على الحياة الرقمية والتكنولوجية في كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في مصر خلال العشر سنوات القادمة، كما سيتم عرض اتجاهات الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على منظمات الأعمال من خلال كلمة الدكتور خالد حنفي وزير والتجارة الداخلية الأسبق وأمين عام اتحاد الغرف العربية بينما يعرض الدكتور يسري الجمل وزير التعليم الأسبق الممارسات المتميزة للجامعات في صناعة المزايا التنافسية.

وأوضح أن يشمل المؤتمر مشاركة من الكاتب والخبير الاستراتيجي الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، وعضو مجلس الشورى الأسبق ورئيس مؤسسة الأهرام الأسبق، بعرض ملف (مصر والثورة الرقمية) كما سيطرح الدكتور أحمد صقر عاشور أستاذ الإدارة الاستراتيجية بكلية التجارة جامعة الاسكندرية آفاق جديدة للحوكمة الاقتصادية والمؤسسية ويعرض الدكتور عبدالسلام أبوقحف عميد كلية تجارة دمنهور الأسبق وأستاذ إدارة الأعمال الدولية فكر الإبداع والابتكار وتشكيل المستقبل، كما سيتم عرض خلال يومي المؤتمر المناقشات مجموعة تجارب مبتكرة تعكس التغير الدائم في النواحي الاقتصادية والابتكارية في الحياة المصرية مثل تجربة البريد المصري للتحول الرقمي وكذلك الممارسات المبتكرة للبنك الأهلى المصري وإلقاء الضوء على المعرفة والاستدامة في المدن الذكية وعرض تجربة زراعية لزراعة محاصيل بالدلتا والصعيد بديلة للقمح لاستخدامها في انتاج الخبز المصري من اكاديمية مدينة السادات.

المصرى اليوم

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