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واصلت أسعار الذهب عالميا، صباح الخميس، 26 أغسطس 2021، التراجع الذى بدأت فيه صباح الأربعاء وبشكل مفاجىء، ليبتعد كثيرا عن مستوى 1800 دولارا للأوقية، بالتزامن مع صعود مؤشر الدولار، وكانت أسعار الذهب عالميا، شهدت قفزة كبيرة لأعلى يوم الاثنين ووصلت لأعلى مستوى لها في حوالى 3 أسابيع ولكنه مع ارتفاع الدولار تراجعت مرة ثانية للخلف .

وتأثر سعر الذهب في مصر بالانخفاض العالمى ، وتراجعت أسعار الذهب محليا بشكل كبير وانخفض سعر الذهب عيار 21 قيراط بمقدار 6 جنيهات خلال 24 ساعة فقط .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم الخميس، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا بلغ 898 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر بلغ، 786 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا بلغ 673 جنيها، وذلك بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب بلغ 6288 جنيها.

وانخفض سعر الذهب عالميا صباح اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرون لبيانات اقتصادية أمريكية هامة اليوم، والتى تتضمن انطلاق فعاليات الندوة الاقتصادية للاحتياطى الفيدرالى فى كانساس سيتى وتسعير الاسواق لتدور فيروس كورنا واللقاحات الخاصة به، وانخفض الذهب في التعاملات الفورية و العقود الآجلة من الذهب بنسبة 0.22%.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في أسواق المال، صباح الخميس، 788.54 جنيه ، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,785.17 $ .

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