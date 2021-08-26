حماية المستهلك يلزم شركات السلع المعمرة بتخفيض مدة حل الشكوى لـ3 أيام بدل ١٨

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صرح المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه تم تخفيض مهلة حل شكاوى السلع المعمرة من ثمانية عشر يوما إلى ثلاثة أيام فقط، وذلك خلال الاجتماع الذى تم مع كافة رؤساء مجالس ادارات وممثلى شركات السلع المعمره تأكيدا على تطبيق معايير قياس جودة الخدمة المقدمة من الشركات للمستهلك المصري.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن شكاوى السلع المعمرة تمثل نسبة ٣٥% من حجم الشكاوى بالجهاز وأن هذا التخفيض فى زمن الاستجابة لحل شكاوى السلع المعمرة يهدف إلى التخفيف على المستهلكين وسرعة إنجاز حل شكاواهم.

وتابع حسام الدين، أن رؤساء مجالس ادارات وممثلى شركات السلع المعمرة أبدوا تفهماً وتعاوناً كبيراً مع الجهاز والتأكيد على إلتزامهم بتنفيذ بنود قانون حماية المستهلك لصون وحماية حقوق المستهلكين.

وأضاف حسام الدين، أن جهاز حماية المستهلك يستهدف دعم الاقتصاد الوطنى وتشجيع التجار على الالتزام بصون وحماية حقوق المستهلكين وتطبيق القانون ويتعاون مع كافة قطاعات المجتمع المختلفة.

ويهيب بالمواطنين الابلاغ عن أى شكاوى عن طريق التواصل مع الجهاز على الخط الساخن ١٩٥٨٨ من أى خط أرضى أو عن طريق خدمة الواتسأب ٠١٥٧٧٧٧٩٩٩٩ أو عن طريق الصفحه الرسميه لجهاز حماية المستهلك.