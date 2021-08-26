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السديس يدشن مبادرات التحول الرقمي لإدارة شؤون التطويف والمطوفين

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السديس يدشن مبادرات التحول الرقمي لإدارة شؤون التطويف والمطوفين السديس يدشن مبادرات التحول الرقمي لإدارة شؤون التطويف والمطوفين
تأتي ضمن المبادرات الرقمية لعدد من الوكالات وسعيًا لتطوير المنظومة

السديس يدشن مبادرات التحول الرقمي لإدارة شؤون التطويف والمطوفين

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مبادرات التحول الرقمي للإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين وكتاب التطويف.

واطلع على مبادرة التحول الرقمي لإدارة التطويف، والمتضمنة إنشاء تطبيق تقني ذكي بعنوان "وليطوفوا"، يحوي مجموعة من الخدمات؛ من أبرزها خدمة طلب مطوف، كما يشتمل أيضًا على مجموعة من الأدعية المسموعة والمكتوبة، كذلك اطلع الرئيس العام على "كتاب التطويف"، وهو كتاب تاريخي فقهي تم العمل عليه بالتعاون مع إدارة التطويف ومركز البحث العلمي.

تأتي هذه التدشينات ضمن المبادرات الرقمية لعدد من الوكالات؛ سعيًا لتطوير منظومة الخدمات في المسجد الحرام وتطويرها لخدمة ضيوف الرحمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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